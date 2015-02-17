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فرش سيارة قديم يثير الرعب فى نفوس الأهالى بأسيوط

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فرش سيارة قديم يثير الرعب فى نفوس الأهالى بأسيوط فرش سيارة قديم يثير الرعب فى نفوس الأهالى بأسيوط

مدير أمن أسيوط

سادت حالة من الذعر بين الأهالى بمنطقة الزهراء بمدينة أسيوط إثر عثور الأهالى على جسم غريب داخل صندوق قمامة بنفق الزهراء دائرة قسم شرطة ثان أسيوط.
> وتلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من  اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد وصول بلاغ من الأهالى بالعثور على جسم غريب داخل صندوق قمامة بنفق الزهراء دائرة قسم شرطة ثان أسيوط.
> وبالإنتقال وخبراء المفرقعات والدفاع المدنى وبالفحص والمعائنة تبين  سلبية البلاغ وأنه عبارة عن فرش سيارة قديم وتم تمشيط المنطقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

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