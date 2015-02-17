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وزير الري : اتخاذ كافة الإجراءات الممكنه لرفع الأقفاص السمكية من مياه النيل

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وزير الري : اتخاذ كافة الإجراءات الممكنه لرفع الأقفاص السمكية من مياه النيل وزير الري : اتخاذ كافة الإجراءات الممكنه لرفع الأقفاص السمكية من مياه النيل

الدكتور حسام مغازي

ترأس الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والرى اليوم اجتماع مع قيادات الوزارة، بحضور وزير البيئة، وممثلى وزارات الزراعة والصحة والإسكان، وذلك لمناقشة مشكلة الأقفاص السمكية بفرعى نهر النيل ” دمياط ورشيد”، والبحث عن حلول فاعله وناجزة.

.هذا وقد أوضح “مغازي” خلال الاجتماع التأثيرات السلبية للأقفاص السمكية التى يؤدى الى وجود تجمعات كثيفة من الحشائش المائية بأنواعها المختلفة “كنتيجة لتواجد المواد النيتروجينية والفوسفورية الناتجة من الأعلاف المستخدمة التي تعمل كأسمدة لنمو الحشائش” والتي تسبب إعاقة وتقليل كفاءة تشغيل المجرى المائي.

مضيفاً سيادته أن إزالة الحشائش المائية المتواجدة حول الأقفاص يكلف وزارة الموارد المائية والري تكاليف باهظة لأجراء أعمال الصيانة طوال العام للمحافظة على سريان المياه بنهر النيل.

وأشار سيادته أن الوزارة تستخدم الأقمار الصناعية لمعرفة عدد الأقفاص السمكية على فرعى نهر النيل حيث يبلغ عدد الأقفاص السمكية امام قناطر ادفينا نحو 1418 قفص، كما تبلغ الأقفاص السمكية خلف قناطر إدفينا نحو 4342 قفص، كما بلغ عدد الأقفاص بفرع دمياط 374 قفص.

وأفاد مغازى خلال الاجتماع على ضرورة رفع الأقفاص السمكية من مياه النيل واتخاذ كافة الإجراءات في ذلك الشأن حيث أن وجود الأقفاص مخالف للقوانين والتشريعات المنظمة وغير مقبول وضع أقفاص سمكية أو تحويطات شبكية بنهر النيل حفاظا على المصدر الرئيسي للمياه في .

مشيراً إلى ضرورة تأهيل مجرى نهر النيل وفرع دمياط للمشروع اللوجيستي العالمي للغلال، الذى سيجعل من نهر النيل مجرى ملاحي يربط بين البحر الأبيض المتوسط شمالا وبحيرة فكتوريا جنوبا، فضلاً عن إعادة النظر في صياغة قوانين الثروة السمكية ونشاط الأسماك ومراجعة قوانين الصيد وتغليظ العقوبات مع إقرار مبدأ المصادرة للمخالف والأهم تنفيذ وتطبيق القانون بكل حزم.

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