وزير الدفاع الفرنسي يغادر بعد توقيع صفقة المقاتلات “رافال”

غادر مطار القاهرة الدولي وزير الدفاع الفرنسى “جون إيف لودريان” علي رأس وفد رفيع المستوي بعد زيارة رسمية تم التوقيع خلالها على صفقة توريد 24 مقاتلة فرنسية متطورة من طراز “رافال” بالإضافة إلي فرقاطة بحرية متعددة المهام وصواريخ وذخائر لمصر، بالإضافة إلى عقود الصيانة والتدريب الخاصة بتلك المعدات العسكرية الهامة.

إلتقي وزير الدفاع الفرنسى والوفد العسكرى رفيع المستوى المرافق له، الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي شهد توقيع الاتفاقية التي قام بتوقيعها الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة ، كما توجه وزير الدفاع الفرنسي إلي الكاتدرائية بالعباسية لتقديم واجب العزاء في شهداء ليبيا للبابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.