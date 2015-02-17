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تأجيل محاكمة 68 متهماً بـ”خلية الظواهرى” لـ 24 فبراير

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تأجيل محاكمة 68 متهماً بـ”خلية الظواهرى” لـ 24 فبراير تأجيل محاكمة 68 متهماً بـ”خلية الظواهرى” لـ 24 فبراير

الظواهري

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمى، محاكمة 68 متهماً فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابى، في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، الى جلسة 24 فبراير الجارى لسماع شهود الإثبات.

جاء ذلك بعدما تبينت المحكمة بجلسة اليوم، حدوث تعارضًا فيما بين اعضاء الدفاع الموكلين والمنتدبين ، بشأن اختصاص كل منهم فيما يتعلق بالترافع عن بعض المتهمين بالدعوى، لتقرر المحكمة على اثرها التأجيل لجلسة 24 فبراير الى حين ازالة ذلك التعارض.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

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أونا

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