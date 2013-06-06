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نيجيريا تحث الدول العربية على الاستثمار فى مجالى الذهب والماس فى جبالها

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نيجيريا تحث الدول العربية على الاستثمار فى مجالى الذهب والماس فى جبالها نيجيريا تحث الدول العربية على الاستثمار فى مجالى الذهب والماس فى جبالها

حث رؤوف ارجبسولا، حاكم ولاية "أوشن" جنوب غرب نيجيريا، المستثمرين العرب على الاستثمار فى قطاع المعادن، وخاصة فى مجالى الذهب والماس الموجودين بكميات كبيرة فى جبال الولاية.

وقال عميد السلك الدبلوماسى العربى وسفير الكويت لدى العاصمة النيجيرية أبوجا، سعد العسعوسى فى تصريح صحفى لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى أبوجا اليوم الأربعاء، إن مطالبة ارجبسولا جاءت خلال اجتماع عقده مع السفراء العرب المعتمدين فى نيجيريا مؤخرا.

وأضاف السفير العسعوسى أن الجانب العربى وعد حاكم الولاية النيجيرية بدراسة طلب الولاية للاستثمار فى قطاع المعادن وخاصة فى مجالى الذهب والماس، مشيرا إلى أن ارجسبولا أكد أن ولايته جاهزة لاستقبال المستثمرين وتوفير سبل الراحة لهم للبدأ فى مشروعاتهم، فى إطار استعداد الولاية للتعاون مع الدول العربية ودعم العلاقات معها.

وأضاف أن الحاكم أكد للسفراء العرب أن الولاية بها البنية التحتية اللازمة للاستثمار وطرق جيدة، ووجود شركة قطرية تعمل فى مجال الاستثمار فى الولاية، منوها بأن ارجسبولا حث أيضا على الاستثمار فى مجالات الزراعة والصحة والتعليم.

وقد حضر الاجتماع السفير المصرى فى أبوجا أشرف عبد القادر سلامة وباقى السفراء العرب.

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