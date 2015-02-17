“المدوري” يدعو للاستعداد للدفاع عن تونس قبل أن تجتاحها غربان الظلام

دعا عبد الجبار المدوري القيادي في الجبهة الشعبية إلى الكف عن ترديد مقولات من نوع أن تونس ليست العراق وليست ليبيا وليست أفغانستان.

ونادى بالإستعداد للدفاع عن تونس ضد الدواعش الهاجمة علينا من الداخل والخارج.

ووضح “المدوري” كلامه قائلا”ونعني بالاستعداد السياسي والإيديولوجي بأن المعركة سيحسمها السلاح في نهاية المطاف وهو ما يتطلب بناء جيش وطني شعبي قوي ومتحرر من التجاذبات السياسية الانتهازية وتركيز أمن جمهوري حقيقي موحد لا ولاء له إلا للوطن مع التفكير بجدية في إيجاد الأساليب الكفيلة لبعث لجان شعبية مسلحة في المدن والأحياء تكون سياسيا تحت إشراف جبهة إنقاذ وطني تجمع كل الأحزاب والمنظمات المناهضة للإرهاب وتخضع عسكريا لقوات الجيش والأمن تسليحا وتدريبا وقيادة… علينا أن نستعد للدفاع عن تونس قبل أن تجتاحها غربان الظلام” حسب ما ذكر موقع “جمهورية”.