ننشر تفاصيل لقاء شباب الأعمال بالقنصل التجاري لليونان بمصر

قامت لجنة العلاقات الدولية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة هانى الحبيبى بعقد اجتماع مع الملحق التجاري، والقنصل العام بالسفارة اليونانية بمصر، وذلك في مقر الجمعية المصرية لشباب الأعمال يوم 12 فبراير 2015، حيث حضر الاجتماع لفيف من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وكذلك أعضاء الجمعية، حيث أدارت المناقشة المهندسة منى القللي العضوة بمجلس ادارة الجمعية وقد تم مناقشة أهمية التعاون بين البلدين بكافة المجالات المختلفة في الفترة القادمة ويتضح ذلك أيضاً من خلال التصريحات التي تقوم بها كلا البلدين.

من جانبه قام الجانب اليوناني بعرض ملف توجيهي خاص بالاستثمار في اليونان كونها البوابة الخاصة بجنوب شرق أوروبا وفرص المنتجات المصرية في السوق اليوناني وكذلك حجم التجارة بين البلدين، حيث تم اقتراح فكرة الحزمة الواحدة للسياحة وهي زيارة كلا البلدين معا وترويجها للأسواق الخارجية مما يساعد إلى انعاش السياحة بمصر واليونان، فيما يتم خلال الفترة الحالية مباحثات بين الجانبين لتنفيذ الفكرة.

من ناحية آخري ناقش الاجتماع مشاركة اليونان بمعرض صان شو والذي سيقام في لندن هذا العام مع امكانية طرح فكرة الحزمة الواحدة والتسويق لها في هذا المعرض والذي يحضره عدد هائل من الزائرين، فيما أشار الجانب اليوناني إلى ضرورة العمل معًا لاستغلال كافة الفرص المتاحة ورغبتهم بزيادة نسبة الاستثمار بمصر، فيما ناقش الاجتماع القطاع الطبي وأهمية التعاون فيه مع الحديث عن إفتتاح مرتقب للجانب اليوناني لوحدة لعلاج مرض الفشل الكلوي بأحد المستشفيات المصرية.

وعن قطاع العقارات تم الإشارة الى أهمية مجال العقارات بكلا البلدين وأهمية جذب مستثمرين من دول مختلفة للإستثمار في هذا القطاع ويأتي على رأسهم المستثمرين البريطانيين “أكبر نسبة استثمار عقاري”، فيما أكد الحاضرين ضرورة تعاون اليونان مع مصر في تقديم خدمات الصيانة للسفن وكذلك خدمات الشحن البحري و تدريب المصريين العاملين بها، فيما ناقش اللقاء العمل بقطاعات البترول وقطاع النسيج مع الإشارة إلى التبادل تجاري في قطاع النسيج مع وجود بعض المعوقات، فيما أكدت الجمعية إلى ترتيب زيارة إلى اليونان لمناقشة تحسين سبل التعاون في هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء تطرق الاجتماع إلى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وأن الجانب اليوناني قد استلم بالفعل دعوات للمشاركة في المؤتمر وأن هناك اهتمام حقيقي لحضور هذا المؤتمر من جانبهم, مع اقتراح أحد الحاضرين بإقامة لقاءات عمل على هامش المؤتمر بين أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال والوفد اليوناني.