الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع الشعب والحكومة المصرية بعد قتل 21 مصريًا بليبيا

أكدت فيديريكا موجريني الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى أن الاتحاد يقف متضامنًا مع الشعب والحكومة المصرية بعد قتل 21 مصريًا فى ليبيا على أيدى تنظيم “داعش” الإرهابى.

وقالت موجيرينى – فى بيان وزعته سفارة الاتحاد الأوروبى لدى مصر – “أقدم التعازي القلبية لأسر وأصدقاء ضحايا المذبحة التي قام بها الإرهابيون في ليبيا”.

وأضافت أنها ستلتقى وزير الخارجية سامح شكري في واشنطن وستقدم له شخصيا التعازي، كما ستناقش أيضا التحديات المستقبلية مع قادة المنطقة ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وشددت على أن هذا العمل الإرهابي هو أيضا تذكير صارخ لمحنة المدنيين في ليبيا سواء من الليبيين أو من المهاجرين باختلاف أديانهم.

ا ش ا