عاملين بأوقاف الأقصر يتجمهرون احتجاجا علي تعيين مديرا ووكيلا للمديرية من خارجها

تجمهر عدد من العاملين بمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر أمام مبني المديرية، اليوم الثلاثاء، احتجاجا علي تعيين مديرا ووكيلا للمديرية من خارجها .

وقال المحتجون:” فوجئنا أمس بقرار من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بإقالة مدير المديرية الشيخ محمد حسنين ووكيل المديرية الشيخ محمد صالح من منصبيهما وتعيين اثنين من خارج المديرية” .

من جانبه قال الشيخ محمد صالح وكيل المديرية المقال من منصبه أن الوزير أعلن منذ أيام عن مسابقة لتعيين وكيلا للمديرية الا أننا فوجئنا بتعيين وكيلا لها قبل انتهاء المسابقة .

وأشار صالح إلي أنه ظلم مرتين المرة الأولي في عهد الإخوان حينما تم تعيين مديرا محسوب علي الجماعة وهذه المرة التي لم يراعي فيها خدمته للأوقاف طيلة نحو 30 عاما .

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتعيين الشيخ علاء شعلان مديرا لمديرية أوقاف الأقصر بدلا من الشيخ محمد حسنين والشيخ البدري السمان وكيلا للمديرية بدلا من الشيخ محمد صالح.