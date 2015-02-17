«التضامن»: صرف إعانة مؤقتة لأسر شهداء ليبيا وبحث اجتماعى لهم

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، إن الوزارة صرفت إعانة مالية مؤقتة لجميع أسر الشهداء المصريين الذين لقوا حتفهم على يد تنظيم داعش الإرهابي بليبيا أول أمس، كما قامت الوزارة بعمل بحث اجتماعي لكل أسرة على حدة.

وأضافت الوزيرة: انها كلفت بسرعة إنهاء البحث الاجتماعي حتى يتسنى لها الوقوف على طبيعة احتياجات كل أسرة وتوفيرها لهم ومؤازرتهم فى مصابهم ومصاب مصر ” .. مؤكدة أنه لا يمكن للمساعدات او المعاشات مهما بلغت قيمتها او تدنت أن تعوض أسرة عن فقد أحد أفرادها ، وانما هى بمثابة معاونة لمواجهة أعباء الحياة.

وكانت الوزيرة قد توجهت فى ساعة متأخرة من مساء امس الى قرية العور بمحافظة المنيا لتأدية واجب العزاء ، لاهالى القرية التى فقدت 14 ابنا من أبنائها، ضمن وفد بقيادة رئيس الوزراء إبراهيم محلب و6 وزراء ومحافظ المنيا، وقامت رئيس الوزراء والوزيرة بزيارة بعض الأسر فى منازلهم للتخفيف عن الأمهات والأرامل ، وأعلن عن قيام الدولة ببناء كنيسة باسم الشهداء.

ا ش ا