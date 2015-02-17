اشتعال النار في عربات قطار لنقل النفط في «فرجينيا» الأمريكية

خرج قطار لنقل النفط الخام من ولاية «نورث داكوتا» الأمريكية عن القضبان في فرجينيا الغربية، الاثنين، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من عرباته وتدمير منزل وإجلاء سكان بلدتين في ثاني حادث كبير لقطار لنقل النفط في 3 أيام.

وقال أحد العاملين في إدارة الأمن الداخلي والطوارئ في فرجينيا الغربية، روبرت جيلاسيتش، إن واحدة أو اثنتين من عربات القطار التي اشتعلت فيها النيران سقطتا في نهر كاناوا.

وذكرت شركة «سي.إس.إكس. كورب»، المسؤولة عن بتشغيل القطار إن القاطرة كانت تجر 109 عربات في رحلة من «نورث داكوتا» إلى بلدة «يوركتاون» الساحلية بولاية فرجينيا، حيث يوجد مستودع للنفط تديرهشركة «بلينز أول أمريكان بايبلاينز» لأنابيب النفط.

وقالت الشركة إن شخصاً واحداً يتلقى العلاج لاستنشاق محتمل للأبخرة. ولم ترد تقارير عن إصابات أخرى أو وفيات.