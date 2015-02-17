الجيش السوري يسيطر على أراضٍ شمالي حلب ويغلق الطريق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن الجيش السوري وحلفاءه استعادوا السيطرة على عدة قرى شمالي حلب، وأغلقوا طريق إمداد رئيسيًا يؤدي إلى المدينة الواقعة بشمال البلاد.

وحلب هي ثاني كبرى المدن السورية، وتقع في قلب الاشتباكات بين القوات الموالية للحكومة ومجموعة من المسلحين، بينهم «جبهة النصرة»، جناح تنظيم «القاعدة» في سوريا، وكتائب إسلامية، ومقاتلون أجانب في جماعات أخرى، ومعارضون للنظام يدعمهم الغرب.

وأغلقت القوات الحكومية طريقًا يؤدي شمالًا من حلب إلى الحدود التركية، مضيفًا أن الاشتباكات العنيفة مستمرة.