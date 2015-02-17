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الاتفاق على إجراءات لوصول المراقبين الأوروبيين إلى أوكرانيا

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اتفق الرئيسيان الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني بترو بوروشنكو، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، على «تدابير عملية» للسماح لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمراقبة وقف إطلاق النار على الأرض، على ما أعلنت برلين، الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الألمانية، شتيفن زايبرت، في بيان إنه «على ضوء الوضع في ديبالتسيفي اتفق (القادة الثلاثة) على تدابير عملية للسماح لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمراقبة الوضع على الأرض»، في وقت ينص اتفاق مينسك على بدء سحب الأسلحة الثقيلة اعتبارا من الثلاثاء 17 فبراير.

ولم يتمكن فريق مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المكلف مراقبة وقف إطلاق النار من الدخول إلى ديبالتسيفي بسبب المعارك الجارية، ولم يبدأ سحب الأسلحة الثقيلة بحلول منتصف الليل.

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