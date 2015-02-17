أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تأجيل محاكمة “سليمان” وأخرين في قضية سوديك إلى جلسة 22 أبريل

Google+ Print
تأجيل محاكمة “سليمان” وأخرين في قضية سوديك إلى جلسة 22 أبريل تأجيل محاكمة “سليمان” وأخرين في قضية سوديك إلى جلسة 22 أبريل

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقده في التجمع الخامس،برئاسة المستشار عيد السلام يونس عبد الفتاح تأجيل جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، و4 متهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتهمة إهدار اللمال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة “سوديك” المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ بالمخالفة لإجراءات القانونية إلى جلسة 22 أبريل المقبل بناء على طلب النيابة العامة لاستدعاء أعضاء اللجنه المشكلة من كلية الهندسة ومناقشتهم كما صرحت لدفاع المتهم الخامس بتقديم المستندات النى نوه عليها بالجلسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا