تأجيل محاكمة “سليمان” وأخرين في قضية سوديك إلى جلسة 22 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقده في التجمع الخامس،برئاسة المستشار عيد السلام يونس عبد الفتاح تأجيل جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، و4 متهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتهمة إهدار اللمال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة “سوديك” المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ بالمخالفة لإجراءات القانونية إلى جلسة 22 أبريل المقبل بناء على طلب النيابة العامة لاستدعاء أعضاء اللجنه المشكلة من كلية الهندسة ومناقشتهم كما صرحت لدفاع المتهم الخامس بتقديم المستندات النى نوه عليها بالجلسة.