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التليفزيون المصري: الإفراج عن 21 صيادا محتجزا في ليبيا

  • مصر
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أعلن التليفزيون المصري، ظهر الثلاثاء، نجاح المصرية في الإفراج عن 21 صيادا مصريا محتجزا في ليبيا.

وقال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، في وقت سابق إن الصيادين المختطفين في ليبيا، كان تم القبض عليهم منذ شهر ونصف حيث تم القبض على 7 أفراد ثم تم القبض على 14 آخرين مرة آخري.

وأكد «نصار»، في مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن الصيادين تم اختطافهم أثناء عودتهم للقاهرة من الأراضي الليبية، موضحًا أن تنظيم فجر ليبيا هو المسؤول عن خطفهم.

وكان عدد من أهالي الصيادين، التقوا الأحد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، وسفير في ليبيا، محمد أبوبكر، لمتابعة القضية، ومحاولة التوصل إلى معلومات تساعد في الإفراج عنهم.

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