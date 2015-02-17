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الشرطة الدنماركية تمشط مجمعاً سكنياً في العاصمة كوبنهاجن

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مشطت الشرطة الدنماركية مجمعاً سكنياً بالعاصمة كوبنهاجن، الثلاثاء، وذلك في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المدينة.

وذكرت الإذاعة الدنماركية، أن نحو 50 شرطيا جابوا، مساء الأثنين، المجمع السكني «ميولنرباركن» بحي نوريبرو، حيث يشتبه أنه محل إقامة منفذ الهجمات الإرهابية التي وقعت مطلع الأسبوع الجاري.

ورصد شهود عيان 13 سيارة شرطة في طريقها إلى المجمع السكني. وأكدت الشرطة في تصريحات للإذاعة أن شابا في ملابس مموهة فر من المحققين.

وقال متحدث باسم الشرطة الدنماركية: «نبحث الآن عن الأشياء التي قد يكون تخلص منها قبل أن يفر من أمامنا»، وأضاف أنه تمشيط عدة أقباء بكلاب بوليسية. ولم يؤكد المتحدث ما إذا كانت تلك الحملة لها علاقة بالهجمات الإرهابية الأخيرة.

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