البريطانيون يقبلون على زيت بذور اللفت لفوائده الصحية

انتعشت مبيعات زيت بذور اللفت الذى انتشر فى الريف البريطانى، لتتفوق على زيت الزيتون المستورد من الخارج، وذلك بعد أن اتجه البريطانيون إليه، لأنه يحتوى على نصف كمية الدهون المشبعة الموجودة فى زيت الزيتون.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن زيت بذور اللفت يتمتع بمزايا صحية أكثر من زيت الزيتون، إذ تصل نسبة الدهون المشبعة به إلى 6% فقط، وهى نسبة أقل من نصف الدهون المشبعة الموجودة فى زيت الزيتون التى تصل لـ14%.

كما أن زيت بذور اللفت يتمتع أيضا بمعدلات أعلى من أحماض دهنية مهمة هى أوميجا 3 و6 و9، مقارنة بأى زيت نباتى آخر.

ووفقا للصحيفة، يحتوى هذا الزيت على نسبة أوميجا 3، المهم للدورة الدموية وقوة الذاكرة، تفوق الموجودة فى زيت الزيتون بنحو 11 مرة، بينما يعزز أوميجا 6 صحة الجلد والأظافر والشعر.