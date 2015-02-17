بالصور.. نساء بأطراف صناعية عارضات أزياء في طوكيو

عندما فقدت يوكو ساتو ساقها اليسرى في حادث، سقطت في دوامة من اليأس وفاقم حالة البؤس التي تعيشها وصمة بتر الساق، في بلد يرى أن الاعاقة أمر يثير الشفقة.

لكن هذه الموظفة اليابانية التقت فيما بعد بفيوميو أوزيو، الذي يعمل في تصنيع الأجهزة التعويضية واستعانت بالساق الصناعية التي ينتجها مما أتاح لها ولنساء مثلها ليس مجرد الجري، بل أيضاً لعب كرة القدم وتنفيذ حركات الكاراتيه وتحويل بعض من الأجهزة التعويضية إلى أعمال فنية يمكن ارتداؤها.

وقالت ساتو التي بترت ساقها منذ 7 سنوات، خلال التقاط الصور في حفل لعرض الأزياء يوم عيد الحب «هدفي الأساسي هو تغيير صورة أن الإعاقة مسألة تثير الشفقة».

وقالت ساتو البالغة من العمر 33 عاماً، وهي ترتدي تنورة قصيرة تكشف عن ساق صناعية مزدانة بصور لزهور الكرز، ومراوح اليد اليابانية التقليدية المذهبة «أريد ان أوضح أن الأجهزة الصناعية يمكن أن تكون مبهجة وبديعة أيضاً».

ويستخدم ما يقدر بنحو 80 ألفاً في اليابان الأطراف الصناعية. وقام اوزيو وورشته بإعداد الأجهزة التعويضية لنحو 7 آلاف شخص منهم من يشاركون في أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأسس اوزيو ايضا ناديا رياضيا لمساعدة من بترت اطرافهم للتدريب على خوض المسابقات الرياضية، وشارك مع المصور الفوتوغرافي تاكاو اوتشي في إعداد مجموعة من الصور تضم 11 شابة ممن فقدن ساقاً.

وقال اوزيو على هامش عرض الأزياء الذي شاركت فيه الشابات بأطراف صناعية: «إنهن يجعلن المرء ينسى موضوع الإعاقة بحيث لا تلحظها».

وهذه العروض مجرد محاولات لتغيير نظرة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة في اليابان التي لا تزال تتخلف عن الغرب في قبول هذه الشريحة.