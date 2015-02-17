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إحباط محاولة ترويج 229 تذكرة ” هيروين ” ببورسعيد

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إحباط محاولة ترويج 229 تذكرة ” هيروين ” ببورسعيد إحباط محاولة ترويج 229 تذكرة ” هيروين ” ببورسعيد

المتهم

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن بورسعيد اليوم ، فى احباط اغراق نطاق حى الزهور ب 229 لفافة من مخدر الهيروين ، و3قطع حجرية خام من المخدر.

كانت معلومات قد توفرت لدى ضباط مباحث قسم مكافة المخدرات بمديرية أمن بورسعيد تفيداعتزام الشقى الخطر س- ح- ف- ر – مقيم نطاق قسم شرطة الزهور – سبق اتهامة فى عدد من القضايا منها بلطجة – سلاح بدون ترخيص- اداب عامة ، – ترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين على عملائة بنطاق حى الزهور .

وتمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن بورسعيد من ضبط المذكور وبحوزتة 229 ) لفافة “تذكرة” لمخدر الهيروين و3 قطعة حجرية “خام” تكفى لعمل العديد من اللفافات من نفس المخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات

 

 

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