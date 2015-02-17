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عبدالله غباش في حفل تنصيب رئيسة كرواتيا

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عبدالله غباش في حفل تنصيب رئيسة كرواتيا عبدالله غباش في حفل تنصيب رئيسة كرواتيا

ترأس معالي عبدالله بن محمد سعيد غباش وزير دولة، وفد الدولة المشارك في مراسم حفل تنصيب رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش أمس في زغرب.

ضم وفد الدولة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيراً غير مقيم لدى جمهورية كرواتيا.

حضر الحفل عدد من رؤساء الدول والساسة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في زغرب وكبار الشخصيات من مختلف دول العالم، إضافة إلى عدد كبير من المواطنين الكرواتيين.

ونقل معالي الوزير عبدالله غباش تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى كوليندا جرابار كيتاروفيتش بمناسبة توليها منصبها الرئاسي، وأعرب عن تمنياته لها بالتوفيق.

من جانبها، حملت كيتاروفيتش معاليه تحياتها إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وأعربت عن أملها في زيارة دولة الإمارات.

وفي الكلمة التي ألقتها جرابار كيتاروفيتش بعد أن أدت اليمين، أكدت أنها رئيسة جميع المواطنين الكروات، بغض النظر عن ديانتهم وتوجهاتهم السياسية وأصولهم العرقية، وشددت على أنها ستكون صوتاً للمواطنين الكروات، خصوصاً وأنهم وضعوا ثقتهم بها.

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