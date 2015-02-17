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بالفيديو المسلماني يهاجم البرادعي :« كلامك ليس له معنى»

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بالفيديو المسلماني يهاجم البرادعي :« كلامك ليس له معنى» بالفيديو المسلماني يهاجم البرادعي :« كلامك ليس له معنى»

أحمد المسلماني

انتقد الإعلامي أحمد المسلماني، حديث الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق ، بأن “الكلمات تعجز عن وصف مأساة المنطقة، تصدي أمني علي المدي القصير، معالجة عقلانية وقيمية تنتشلنا من القاع هي الحل الوحيد، رحم الله كل روح بريئة” وذلك تعليقا على مقتل 21 مصريا في ليبيا على يد تنظيم داعش.

وتساءل المسلماني، ببرنامج “صوت القاهرة”، المُذاع على فضائية الحياة، مساء الاثنين،: “لماذا تعجز عن الكلام، وممكن أن تعبر عن الأسي والحزن الحقيقي لما حدث؟ وإذا كان مدير الوكالة الدولية السابق، والحائز على جائزة نوبل، ودارس القانون في القاهرة ونيويورك، يعجز عن التعبير..  هناك فرق بين العجز عن التعبير والامتناع عن التعبير”.

وأردف الكسلماني مهاجما البرادعي : “إيه دخل ماسآة المنطقة دلوقتي؟ كلام لا معنى له في هذا الظرف، في أرواح مصريين قُتلوا وهناك سرادق عزاء للمصريين، الأحري أن يقدم العزاء لأصحابها، كلامك ليس له معنى، ومن المفترض تعزية وليس المنطقة، لم تقل جديدًا، ليتك ما نطقت”.

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