كاميرون يتصل بالسيسي لبحث محاربة الإرهاب

اتصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالرئيس السيسي، للتعبير عن تعازيه عن جريمة القتل الشنيعة لأقباط مصريين في ليبيا على يد إرهابيي داعش، ولبحث سبل تعاون المملكة المتحدة ومصر لحماية كلا البلدين من التهديد الذي يشكله الإرهاب.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بأن مصر، باعتبارها من الدول المجاورة لليبيا، لديها اهتمام خاص بحماية نفسها من التطرف العنيف على حدودها، وبأن كلا من المملكة المتحدة ومصر تشتركان بنفس الهدف أن تنعم ليبيا بالأمان والأمن.

> واتفق الزعيمان على ضرورة تسوية الأزمة في ليبيا على الأجل الطويل من خلال حل سياسي شامل، وضرورة أن تتعاون مصر والمملكة المتحدة دعما لهذا الحل .

و أكد رئيس كاميرون أهمية أن تفضي العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة في ليبيا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لقيادة مكافحة الإرهاب عبر مؤسسات قوية في ليبيا.

كما بحث الزعيمان سبل تعزيز المملكة المتحدة ومصر للجهود المشتركة الرامية لهزيمة الإرهاب، وأكدا بأن المتطرفين الإسلاميين العنيفين يشكلون تهديدا لكلا البلدين.