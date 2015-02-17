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تونس تجدد دعوة مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا

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تونس تجدد دعوة مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا تونس تجدد دعوة مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا

رئيس التونسية

حذرت وزارة الخارجية التونسية مواطنيها من مغبة السفر إلى ليبيا، داعية أفراد الجالية التونسية هناك إلى توخي أقصى درجات الحيطة في تنقلاتهم.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان إنها تجدد دعوتها المواطنين التونسيين بعدم السفر إلى ليبيا باستثناء حالات الضرورة القصوى ، وذلك أمام التصعيد الأمني الخطير الذي يشهده هذا البلد المجاور وحفاظا على سلامتهم.

وطالبت جميع أفراد الجالية التونسية المقيمة في ليبيا بتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة واليقظة في تنقلاتهم داخل التراب الليبي والابتعاد عن مناطق الاشتباكات المسلحة قدر المستطاع ، داعية إياهم إلى العودة إلى تونس إذا اقتضى الأمر ذلك.

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