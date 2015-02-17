اليابان تخصص 15.5 مليون دولار «لمحاربة الإرهاب»

أعلنت اليابان أنها قررت تخصيص مبلغ 15.15 مليون دولار لمحاربة الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو ضعف المبلغ الذي كانت قد تعهدت به في الشهر الماضي.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الثلاثاء، عن مسؤولين في وزارة الخارجية اليابانية قولهم، إن نائب الوزير ياسوهيدي ناكاياما، سيعلن تفاصيل المساهمة اليابانية عند حضوره مؤتمرًا لمحاربة الإرهاب سيعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي في واشنطن.

يذكر أن وزير الخارجية الياباني، فوميو كيشيدا، قد تعهد بالمساهمة بمبلغ قدره 15.5 مليون دولار في الجهود الهادفة لمحاربة الإرهاب خلال زيارة قام بها إلى بروكسل في يناير الماضي.

وصرح «كيشيدا» في وقت سابق أن المساهمة اليابانية هي جزء من الجهود التي تبذلها طوكيو لدعم «القدرات على محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا» بما في ذلك تعزيز امكانات السيطرة على الحدود والتحقيق وتطوير الأجهزة القضائية.

ويأتي الإعلان الياباني بعد مضي أسابيع على مقتل مواطنين يابانيين على أيدي تنظيم داعش الإرهابي.