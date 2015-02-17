«الاستثمار»: 1.8 مليار دولار استثمار أجنبي خلال 3 أشهر

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، صباح اليوم، الثلاثاء، إن «الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحققت في مصر في الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 1.8 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار في إجمالي العام المالي الماضي، 2013/2014». وأضاف:«هذا يشكل زيادة تقارب الـ70 % لأنه إذا سارت مصر على نفس معدل الربع الأول من العام الحالي يمكن أن تحقق نحو 7.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة».

وتابع الوزير، عقب مشاركته في ملتقى الأعمال المصري اللبناني في بيروت، أنه «تمت دعوة أغلب المستثمرين المشاركين في الملتقى في المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده في شرم الشيخ الشهر المقبل، الذي يعد شباكا رئيسيا للفرص الاستثمارية الجديدة في مصر».