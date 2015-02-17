إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع بمحيط مقر النيابة الإدارية بطهطا بسوهاج

أبطلت قوات إدارة المفرقعات بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية، مفعول عبوة بدائية الصنع عثر عليها بمحيط مقر النيابة الإدارية بدائرة قسم شرطة طهطا.

> وكان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد العثور على عبوة بدائية الصنع، بمحيط مقر النيابة الإدارية بقسم شرطة طهطا.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات أنها عبوة بدائية الصنع عبارة عن جسم يخرج منه أسلاك كهربائية وبها منبه ومكتوب عليها بعض العبارات المسيئة للضباط، وتم التعامل معها وتفكيكها بمعرفة إدارة المفرقعات.

وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة المختصة.