السيسي يدعو مجلس الأمن لإصدار قرار بالتدخل في ليبيا

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يمنح تفويضًا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا، بعد أن قصفت طائراته أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية هناك.

وقال -في مقابلة بثتها إذاعة أوروبا 1 الفرنسية اليوم الثلاثاء- إنه ما من خيار آخر في ضوء موافقة شعب ليبيا وحكومتها ودعوتهما لمصر بالتحرك.

وردًا على سؤال: إن كانت مصر ستكرر نفس العمل؟ ، فقال إن الموقف يتطلب فعل ذلك من جديد وبشكل جماعي.

يذكر أن الرئيس السيسي بالأمس قال لوزير الدفاع الفرنسي أن الوقت قد حان لتدارك أخطاء عملية الناتو في ليبيا، معتبرا أنها لم تكن مكتملة، ما أسفر عن سقوط ليبيا تحت سيطرة الجماعات المسلحة والمتطرفة.