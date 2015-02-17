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دنيا باطمة تعيد عزيزة جلال إلى الواجهة بعد سنوات من الاعتزال

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دنيا باطمة تعيد عزيزة جلال إلى الواجهة بعد سنوات من الاعتزال دنيا باطمة تعيد عزيزة جلال إلى الواجهة بعد سنوات من الاعتزال

الثلاثاء 17-02-2015 04:54

ساهمت الفنانة دنيا باطمة في صدمة إيجابية للجماهير، بعد أن انتشر لها في أحد الأعراس المغربية برفقة الفنانة المعتزلة عزيزة جلال صاحبة الأغنية الشهيرة "مستنياك" التي أعادت غنائها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وانتشر الفيديو بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيه دنيا إلى جانب الفنانة المعتزلة، وهي تؤدي أغنيتها، كما بدت دنيا وهي تعانقها بحرارة.

كما عبّرت دنيا عن فخرها بهذا اللقاء الذي جمعها بعزيزة جلال، مؤكدةً أنها من أشد المعجبين بعزيزة جلال وبصوتها القوي.

يشار إلى أن قطيعة كانت قد وقعت بين الجمهور المغربي وعزيزة جلال، حتى ظهرت في هذا الفيديو مع دنيا باطمة، إذ بدت الفنانة المعتزلة بشكل واضح، فيما لم تغير السنوات الكثير من ملامحها.

يذكر أن عزيزة جلال كانت من أولى الفنانات المغربيات اللواتي تألقن في المشرق، وكانت ناجحة جداً خصوصاً في قبل أن تقرر الاعتزال بعد زواجها.

 

 

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