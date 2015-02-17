أحلام تسخر من إعلامي مصري: يسعدني ضمك إلى طاقم خدمي

على الرغم من مرور ما يزيد عن الشهر على اندلاع الحرب الكلامية بين الفنانة الإماراتية أحلام والإعلامي المصري محمد الغيطي، عادت أحلام أمس لتهاجم الغيطي من جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك".

ووجهت أحلام كلامها مباشرةً إلى الغيطي قائلةً: "يلا يا غيطي أولا أنا إماراتية بنت زايد بن سلطان وثانيا أنا لا اعلم إنك أصلاً تعمل في أي قناة يلا...والفولوز اللي أنا ذكرتهم هم فولورزك على تويتر فقط ...ويالا يا غيطي أما طيارتي الخاصة بال أضافه إلى أملاكي ومجوهراتي وجزمي يا جزمة أنت مالك بيه مقهور ليه يا حرمة عاوز تلبس جزمي ومجوهراتي أبشر ".

وأضافت أحلام: "ما قدوتك في الفن من ذكرتهم فهم مستواك وإما مشايخنا فهم خط أحمر عندي، ومرسي لم اصفق له يوماً عكسك أنا من حزب العظيم حسني مبارك كل ده".

وتابعت أحلام حديثها بالقول: "عشان تعمل نفسك شجاع قدام القناة اعتقد لو بكيت زي الحريم كانوا زادوا راتبك...وأخيراً إذا وجدت نفسك عاطلاً يا غيطي يا جزمة يا عبيط فيسعدني أن أضمك إلى طاقم خدمي، أما شكلي إذا استطعت أن تخلقني فاخلقني من جديد وكما قيل والله أني لا اعرف الرجل حتى يتكلم فإن تكلم عرفته وأنا عرفتك ست على هيئه رجل وها أنأ أعطيك شرف الرد وللمرة الثالثة وهي الأخيرة، مع احترامي وتقديري لإعلام مصر الذي أشباهك لا ينتمون له".

وجاء هذا الكلام من أحلام على خلفية كلام كان قد وجهه إليها الإعلامي المصري محمد الغيطي من خلال برنامجه "صح النوم"، حيث اعتبر أن أحلام، تشبه لاعب كرة القدم "شيكابالا"، مضيفاً أن لا أحد يعلم جنسيتها، معتبراً إنها كانت تؤيد الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك بسبب هجومها على متسابقة "أراب غوت تالنت" المصرية ياسمينا.

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