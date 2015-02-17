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السيسي يدعو لتدخل دولي في ليبيا بقرار من مجلس الأمن

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دعا الرئيس عبدالفتاح ، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بإصدار قرار بالتدخل الدولي في ليبيا، للقضاء على تنظيم داعش.

جاء ذلك في تصريحات لراديو «Europe1» الفرنسي أذاعها، صباح الثلاثاء.

وأجرى الحوار الإعلامي الفرنسي، جزائري الأصل، جان بيير الكباش، ويأتي ذلك في اليوم التالي من توقيع صفقة شراء 24 طائرة «رفال» بين وزيري الدفاع المصري والفرنسي بالقاهرة.

وأجاب السيسي خلال الحوار على أسئلة تتعلق بصفقة «رافال»، والتطورات الراهنة في المنطقة، وخطر الإرهاب الذي تواجه مصر، والضربات الجوية التي وجهها الجيش المصري لداعش في ليبيا.

وكان الجيش المصري وجه ضربات جوية، الإثنين، لمواقع لداعش في مدينة درنة الليبية، عقب ذبحه 21 مصريًا قبطيًا.

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