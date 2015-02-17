أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

سفير مصر ببريطانيا يؤكد ضرورة التضافر الدولي لمكافحة الإرهاب

  • مصر
  • 36
Google+ Print

أكد سفير لدى بريطانيا، ناصر كامل، ضرورة التضافر الدولي لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة، متسائلا «في حال أصبحت ليبيا التي تبعد 300 كيلو متر فقط عن السواحل الإيطالية حاضنة للإرهاب، فمن سيكون الهدف القادم؟».

وقال «كامل» في تصريحات خاصة لراديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الثلاثاء، إنه «من الممكن بدء وصول قوارب الإرهابيين إلى أوروبا في غضون أسابيع، ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهتهم».

يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتزي، قال، الإثنين، «إن الوقت الراهن ليس وقتا للتدخل العسكري في ليبيا»، مشددًا على ضرورة اعتبار الوضع في ليبيا لا يخص إيطاليا حصرًا، بل هي قضية دولية«، كما جدد التأكيد على أن»الوضع في ليبيا صعب، ولكن المجتمع الدولي لديه كل الأدوات للتدخل، إذا كان يرغب في ذلك«.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير