سفير مصر ببريطانيا يؤكد ضرورة التضافر الدولي لمكافحة الإرهاب

أكد سفير مصر لدى بريطانيا، ناصر كامل، ضرورة التضافر الدولي لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة، متسائلا «في حال أصبحت ليبيا التي تبعد 300 كيلو متر فقط عن السواحل الإيطالية حاضنة للإرهاب، فمن سيكون الهدف القادم؟».

وقال «كامل» في تصريحات خاصة لراديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الثلاثاء، إنه «من الممكن بدء وصول قوارب الإرهابيين إلى أوروبا في غضون أسابيع، ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهتهم».

يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتزي، قال، الإثنين، «إن الوقت الراهن ليس وقتا للتدخل العسكري في ليبيا»، مشددًا على ضرورة اعتبار الوضع في ليبيا لا يخص إيطاليا حصرًا، بل هي قضية دولية«، كما جدد التأكيد على أن»الوضع في ليبيا صعب، ولكن المجتمع الدولي لديه كل الأدوات للتدخل، إذا كان يرغب في ذلك«.