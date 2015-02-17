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تحركات مكثفة لوزير الخارجية في نيويورك لبحث مواجهة «إرهاب داعش»

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بدأ سامح شكري، وزير الخارجية، عقب وصوله نيويورك، مساء أمس، الاثنين، مباحثات مكثفة مع عدد من المسؤولين، لحشد الدعم الدولي الداعم للتحرك ضد الجماعات المسلحة في ليبيا، خاصة تنظيم «داعش»، الإرهابي.

وعقد فور وصوله اجتماعا مع مندوبة الأردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، ومندوب ليبيا بهدف التنسيق والتحضير للتحرك المرتقب في مجلس الأمن لبحث الحادث الإرهابي الذي أسفر عن إعدام 21 مصريا على أيدي عناصر التنظيم في ليبيا، وتداعياته وسبل مواجهة خطر الإرهاب في ليبيا باعتباره يهدد الأمن والسلم الدوليين.

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