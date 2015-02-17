رئيس وزراء ليبيا السابق: الرد المصري جاء في وقته المناسب

قال الدكتور على زيدان، رئيس وزراء ليبيا السابق، إن الرد المصرى على داعش ليبيا كان في وقته، وبالطريقة التي يجب أن تكون، ولكن لابد ألا يقف عند هذا الحد، ولكن لابد أيضا من اتخاذ إجراءات أكثر حسما وفاعلية، من أجل تطهير كل المناطق من العناصر الإرهابية المتطرفة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن ذلك يجب أن يتم بتحرير المنطقة الوسطى في ليبيا المتمثلة في سرت والمنطقة النفطية والجفرة، لتكون مرتكزا للدولة الليبية، حتى يمكن أن تسيطر على كل المناطق شرقا وغربا. وأوضح أن الحل الآخر يكمن في نزع الأسلحة من الميليشيات المسلحة التي تقف مع المجموعات الإرهابية.

وشدد «زيدان» على أن ما يحدث في ليبيا يحتاج إلى إجراء حاسم وفعّال، وإلى تكثيف التعاون مع دول الجوار والدول المعنية من أعضاء مجلس الأمن، والتعاون مع الأمم المتحدة، لإيجاد وسيلة فعّالة لاستئصال الإرهاب من ليبيا.