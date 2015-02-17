النواب الليبي يقيل رئيس المخابرات بعد مقتل 21 مصريًا

أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج أبو هاشم، أن قرار إقالة مجلس النواب، لرئيس جهاز المخابرات في حكومة الثني سالم الحاسي، كانت على خلفية مقتل 21 مصريا بمدينة سرت.

وقال أبو هاشم في تصريح صحفي، إن هناك تنسيقا عسكريا بين الجيش الليبي والجيش المصري، فيما يتعلق بالقصف الجوي الذي شنه الطيران المصري صباح اليوم على مدينة درنة ، مشيرا الى أن البرلمان سيناقش خلال جلساته تعيين قائد عام للجيش الليبي .

كان محمد حجازى المتحدث الرسمي لعملية “كرامة ليبيا” قد صرح في وقت سابق بان غارات سلاح الجو المصرى فجر أمس الاثنين تمت بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات الليبية الموالية للحكومة وإستهدفت مواقع لتنظيم داعش ومنها مراكز عمليات وتجمعات ومقرات إقامة للعناصر الإرهابية وخاصة العناصر الأجنبية فى درنة وسرت الوسطى.

ا ش ا