«كرامة ليبيا»: مقتل 3 من قيادات داعش في الضربات الجوية المصرية

قال محمد حجازى، المتحدث الرسمى لعملية «كرامة ليبيا»، إن الضربات لعناصر تنظيم داعش ستستمر بشكل فاصل وحاسم، وستستمر الضربات الفاصلة الحاسمة بوتيرة أعلى فى الأيام المقبلة.

وأضاف حجازى أن سلاح الجو المصرى بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات الليبية الموالية للحكومة استهدف مواقع لتنظيم داعش ومنها مراكز عمليات وتجمعات ومقرات إقامة للعناصر الإرهابية وخاصة العناصر الأجنبية فى درنة وسرت الوسطى.

وتابع: إن الضربات التى تعرض لها تنظيم داعش من قبل القوات الجوية المصرية أسفرت عن خسائر كبيرة لهم، بينهم ثلاث قيادات أحدهم يمنى الجنسية، معلناً عن وجود غرفة عمليات سرية فى درنة تمدهم بما يلزم بشأن الضربات.

وأشاد حجازى بالضربات التى وجهتها القوات الجوية المصرية ودقتها، قائلًا: الضربات الجوية كانت محددة وأصابت أهدافها بدقة متناهية بنسبة تفوق 90%.

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