مصرع شخصين في حادث تصادم مروري بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما، وأصيبت طالبة في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمركز جهينة.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة جهينة، بوقوع مصادمة علي الطريق الصحراوي السريع “الغربي” دائرة المركز ووجود متوفيين ومصاب.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة ا ماهر خله عوض عبد الشهيد 36 سنة سائق– ويقيم دائرة مركز منفلوط ” أسيوط ” السيارة رقم ي ر ج 6921 ” نقل ” اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة رقم 25526 أجرة سوهاج قيادة المدعو أمجد منير فارس 42 سنة سائق – ويقيم مدينة البلينا.

وأسفر الحادث وفاة قائد السيارة الأولي وزولاس أمجد عبد السيد 55 سنة عامل ويقيم دائرة مركز منفلوط بأسيوط وهو من مستقلي السيارة الأولي ، وإصابة مريم عنتر سلامه 19 سنة طالبة – وتقيم دائرة مركز البلينا وهي من مستقلي السيارة الثانية بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفي المركزي وتحويل المصابه لمستشفي سوهاج العام.

بسؤال قائد السيارة الثانية وجورجي بنيامين جورجي 54 سنة وسمعان شحاته اسنكدر بشاي 54 سنة سائق ويقيمان بدائرة مركز منفلوط أحد أهلية المتوفيين شقيق المصابة كيرلس عنتر سلامه 27 سنة حاصل علي ليسانس آداب ويقيم دائرة مركز البلينا، أيدوا ما جاء بالفحص ونفوا الشبهة الجنائية.

ووقع الكشف الطبي علي جثتي المتوفيين بمعرفة مفتش الصحة الذي أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـي الوفاة وأيد تحريات إدارة البحث الجنائي .

وتم رفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور وحرر عن ذلك المحضر رقم 390 إداري المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.