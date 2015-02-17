«بيت العائلة» يطالب المصريين بالوقوف صفًا واحدًا ضد الإرهاب

أصدر بيت العائلة المصرية، بيانًا ندد فيه بالحادث الوحشي الذي أقدم فيه تنظيم داعش الإرهابي على ذبح 21 مصريًا دون شفقة أو رحمة.

واستنكر بيت العائلة المصرية خلال بيانه هذا العمل الهمجي الإرهابى الذى ينسب أفعاله الخبيثة زوراً وبهتاناً إلى الإسلام. ذلك الحادث البشع الذى راح ضحيته 21 مصرياً أبرياء من أبناء هذا الوطن الذين ذهبوا إلى ليبيا من أجل طلب الرزق؛ سعياً وراء تحسين مستواهم المعيشى.

وأكد بيت العائلة أن هذه الوحشية والهمجية لم يعرفها التاريخ من قبل ولن يعرفها مستقبلاً لغير هذه الفصائل التى طرأت علينا وعلى بلادنا وثقافتنا وتجاوزت كل الحدود التى وضعتها الأديان والأخلاق والأعراف الإنسانية لتفرق بها بين الوحش المفترس وبين الإنسان العاقل المفكر.

وقال فى بيانه :نرفض هذه الأفعال النكراء وننوه بأنها لا تمت إلى تعاليم أى دين من الأديان أو عُرف من الأعراف الإنسانية بصلة، فقد حرم الإسلام قتل النفس البريئة فقال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق) [سورة الأنعام: آية151]. وقال النبى صلى الله عليه وسلم: “الإنسانُ بُنيان الرب ملعون من هدمه”.

وأضاف أيضاً: “من أمَّن رجلاً على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غَدْر يوم القيامة”، وأمر الله بتحريم قتل النفس البريئة، كما جاء بالوصية فى سفر الخروج: “لا تقتل”.

وطالب “بيت العائلة المصرية” بسرعة تعقُّب قوى التطرف والإرهاب وتقديمهم للعدالة والقصاص العاجل, ويدعو المصريين جميعاً إلى التيقظ والحذر والوقوف صفاً واحداً فى وجه هذا الإرهاب الأسود.

وأكد أن مصر أقباطاً ومسلمين، متمثلين فى “بيت العائلة المصرية” يعيشون منذ خمسة عشر قرناً مصيرهم واحد وحياتهم مشتركة فى لحمة واحدة ونسيج مشترك ولن يفُتًّ هذا الحادث الإرهابى فى عَضُدهم بل سيزيدهم إصراراً وتمسكاً بوحدة مصيرهم وعيشهم المشترك.

واختتم البيان “نسأل الله عز وجل أن يتغمد هؤلاء الأبرياء – الذين راحوا ضحية الغدر والخسة – برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان”.