بالفيديو.. استنفار أمني في الاسكندرية للتعامل الفوري مع أي اعتداءات

وجه اللواء أمين عز الدين، مساعد الوزير مدير أمن الاسكندرية، بتفعيل عمل المجموعات والأقوال الأمنية والانتشار المكثف لدوريات الانتشار السريع المجهزة بأحدث الأسلحة والمدربة على التعامل مع أعمال الشغب، والتأكد من جاهزيتها للتعامل بالشوارع والميادين الرئيسية لتأمين المرافق والمنشأت الحيوية بكافة قطاعات المدينة بالتنسيق مع عناصر القوات المسلحة وذلك لبث روح الطمأنينة لدي المواطنين والتعامل مع كافة اشكال الخروج عن القانون .

وشدد اللواء عز الدين، على تكثيف التواجد بالمنشآت الشرطية والتعامل الفوري مع أيه اعتداءات عليها من قبل مثيري الشغب فضلا عن نشر قوات الحماية المدنية بكافة محاور المدينة وتطبيق أحدث الوسائل العلمية في التعامل مع الاجسام المشتبه فيها وفي ذلك الإطار ووجه اللواء عز الدين على إدارة البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي لضبط العناصر الداعية لأعمال العنف والتظاهر حيث أكد على تواجد جميع المستويات الإشرافية والقيادية لتنفيذ الخطة الأمنية بكل دقة.