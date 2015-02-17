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ضبط 9 إخوان مطلوبين في قضايا شغب بالبحيرة

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ألقت مباحث البحيرة، القبض على 9 من المنتمين لجماعة الإخوان. تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير الأمن، إخطارات من مراكز شرطة دمنهور وكفر الدوار والدلنجات ووكوم حمادة وأبوحمص بضبط المنتمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم فى قضايا متهمين فيها بالتحريض على التظاهر وأعمال العنف، وأحدهم متهم أيضاً بإطلاق أعيرة نارية، تحررت محاضر بوقائع الضبط، أخطرت بها النيابة للتحقيق.

ووجهت مديرية الأمن، حملة أسفرت عن ضبط 21 متحرشا في عدد من المناطق،وحررت محاضر بضبط المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

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