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مصادر تكشف لصحيفة سعودية كيف سيرد «البغدادي» على ضرب مصر لـ داعش ليبيا

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ذكرت صحيفة «الرياض» ، الثلاثاء، نقلا عن ما سمته بمصادر مطلعة أن تنظيم داعش الإرهابي، وخليفته المزعوم أبوبكر البغداي، سيقوم في الفترة المقبلة بعمليات سريعة ومباغتة للانتقام من الغارات والضربات الجوية المصرية في ليبيا، على رأسها اختطاف مجموعات مصرية من العاملين على الأراضي الليبية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر نفسه، أن زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي أرسل مجموعات صغيرة إلى مدينة سرت الليبية، خاصة بعد الفراغ الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد لإشاعة الفكر الداعشي على الأراضي الليبية، وإنشاء قوة منظمة لهم بين الليبيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم المنظمين للواء «داعش» في ليبيا، هم من أشخاص هربوا من جماعة أنصار الشريعة وبايعوا البغدادي نظراً لاختلافهم الفكري معهم وولعهم بالمنهج الداعشي.

وكشفت المصادر أن الأشخاص الذين يقودون التنظيم في ليبيا هم من الجنسية التونسية العائدين من العراق وسوريا، والذين رفضتهم الدولة التونسية الجديدة وقد جندوا أشخاصًا موالين للرئيس السابق معمر القذافي.

أعلنت القوات المسلحة المصرية، شن ضربات على أهداف لتنظيم داعش داخل ليبيا ردا على إعدام التنظيم 21 مصريا في ليبيا، بعد ساعات من خطاب الرئيس عبدالفتاح الذي أكد احتفاظ بحق الرد في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.

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