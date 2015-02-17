«أسوشيتيد برس»: القوات الجوية المصرية توجه ثاني ضربة عسكرية لـ داعش

ذكرت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، الإثنين، نقلا عما سمته بـ«مصادر أمنية»، أن القوات الجوية المصرية شنت ثاني غاراتها، ضد تنظيم داعش في ليبيا بعد ساعات من الضربة الأولى.

وأضافت أن الضربة الثانية تم توجيهها لدرنة، التي كانت الهدف من الجولة الأولى من الضربات.

وأشارت المصادر إلى أن الضربات تمت بموافقة وتنسيق من الحكومة الليبية الدولية المعترف بها.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية، الاثنين، شن ضربات على أهداف لتنظيم داعش داخل ليبيا ردا على إعدام التنظيم 21 مصريا في ليبيا، بعد ساعات من خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد احتفاظ مصر بحق الرد في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.