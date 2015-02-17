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اليوم .. محاكمة 68 متهمًا بـ «خلية الظواهري»

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اليوم .. محاكمة 68 متهمًا بـ «خلية الظواهري» اليوم .. محاكمة 68 متهمًا بـ «خلية الظواهري»

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد فهمي، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية الظواهري”، وعددهم 68 شخصا، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، نسبت للمتهمين إدارة وإنشاء تنظيم ينتمي لتنظيم القاعدة، وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، وتضمّن قرار الاتهام استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 هاربا، وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.

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