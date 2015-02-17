كريستينا أغيليرا تشعل مباراة 2015 NBA All-Star

أشعلت النجمة العالمية Christina Aguilera مباراة 2015 NBA All-Star في نيويورك يوم أمس، من خلال الأداء المبهر الذي قدمته.

Christina التي أطلت ببذلة ضيّقة باللون الأسود كانت برفقة كل من the Rockettes وNas.

وقد استطاعت النجمة البالغة من العمر 34 عاماً أن تخطف الأنظار من كل نجوم كرة السلة الموجودين.

وحضر المباراة الكثير من الشخصيات العالمية مثل Rihanna و Beyonce وJay Z و Ben Stiller وزوجته Christine Taylor، إضافة إلى الرئيس الأمريكي السابق Bill Clinton.

يُذكر أنّ النجمة Nicki Minaj والنجمة Ariana Grande قدّمتا وصلات غنائية بالمناسبة أيضاً.