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مي سليم مهددة بالسجن

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مي سليم مهددة بالسجن مي سليم مهددة بالسجن

الثلاثاء 17-02-2015 01:50

تعيش المغنية الأردنية مي سليم في قلق شديد بعد إحالتها إلى المحاكمة، بعد أن غنت من دون تصريح، في إحدى الفنادق وهو ما يعد خرقاً القانون.

وتعود التفاصيل إلى بلاغ تقدّم من مجهول تلقته نيابة القاهرة الجديدة، يفيد بأن المغنية مي سليم تغني في إحدى فنادق التجمع الخامس، دون الحصول على ترخيص لها بالغناء، وعلى الفور تم إرسال بعضاً من عناصر الأمن إلى الفندق، للتأكد من الأمر، وعليه أحيلت مي سليم إلى المحاكمة.

 

 

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