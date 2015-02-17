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تعرّض ابن أصالة لحادث سير مروّع

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تعرّض ابن أصالة لحادث سير مروّع تعرّض ابن أصالة لحادث سير مروّع

الثلاثاء 17-02-2015 02:19

تعرّض ابن الفنانة أصالة نصري، لحادث سير كبير، أًصيب على إثره بجروح ورضوض طفيفة، فيما طمأنت أصالة محبيها أن ابنها بخير وهو بجانبها.

وأعلنت أصالة عن حادث السير من خلال تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر"، فكتبت: "الحمد لله وبفضل رب العالمين إبني لودي طلع بالسلامة مع بعض رضوض وجروح بسيطة من حادث سيارة كبير، هو بخير ونايم جنبي عالكنبة وألف الحمد الله".

 

 


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