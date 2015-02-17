اليابان تعلن عن تخصيص 5ر15 مليون دولار “لمحاربة الارهاب”

أعلنت اليابان أنها قررت تخصيص مبلغ 15ر15 مليون دولار لمحاربة الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو ضعف المبلغ الذي كانت قد تعهدت به في الشهر الماضي.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين في وزارة الخارجية اليابانية قولهم إن نائب الوزير ياسوهيدي ناكاياما سيعلن تفاصيل المساهمة اليابانية عند حضوره مؤتمرا لمحاربة الارهاب سيعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي في واشنطن.

يذكر أن وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا قد تعهد بالمساهمة بمبلغ قدره 5ر15 مليون دولار في الجهود الهادفة لمحاربة الارهاب خلال زيارة قام بها إلى بروكسل في يناير الماضي.

وكان كيشيدا صرح في وقت سابق أن المساهمة اليابانية هي جزء من الجهود التي تبذلها طوكيو لدعم “القدرات على محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا” بما في ذلك تعزيز امكانات السيطرة على الحدود والتحقيق وتطوير الأجهزة القضائية.

ويأتي الإعلان الياباني بعد مضي أسابيع على مقتل مواطنين يابانيين على أيدي تنظيم داعش الإرهابي.

أ ش أ