جنرالات «خُش عليه»

حارب يا ريس، أوعى تحارب ياريس، احذر الفخ الليبي ياسيسي، الضربة الجوية تمثيلية للضحك على الشعب، لابد من تدخل بري، التدخل البري مقبرة لقواتنا كما حدث في اليمن قبل نكسة 67، لو مش قادر ترجع كرامتنا، وتنتقم لولادنا ارحل ياسيسي، يا فرحتي بجيش ضرب شوية مباني فاضية وقتل أطفال أبرياء، نحن ضد الفاشية العسكرية، نطالب الجيش بمحاربة كل أنواع الإرهاب، نحن ضد تدخل الجيش في السياسة، نريد الأمن لأولادنا، نحن ضد النظام الأمني.

هذه عينة من آراء أصدقائي المثاليين في مقاهي وسط البلد، وعلى صفحات «فيس بوك».. كلهم مصريون شرفاء ضد الفساد، يريدون الخير للوطن، لكنهم يلعبون السياسة بطريقة مشجعي كرة القدم الذين يجلسون أمام شاشة التليفزيون في المقهى الشعبي، يديرون المباريات، ويوجهون اللاعبين بحماس: خش عليه، ماتديش متعب عشان أوفسايد، افتح يا حلبسة، مش فاول ياحكم، حاسب ماتخليش الواد ده يشوط..

أصدقائي يريدون كل شئ في نفس الوقت، ليس عندهم برنامج زمني، ولا ترتيب أولويات، ولا دياولو، يتحدثون عن ضرورة الأمن وهم يستهزئون بالشرطة، ينادون بدولة قانون وهم يسخرون من القضاة، يريدون الاستقرار وهم ينددون بالعصا الغليظة في مواجهة الإرهاب، يقدمون حرية الأفراد على حرية الوطن، ويفرقون في الدم، فيعتبرون أن مقتل متظاهر جريمة لا تغتفر ومقتل ضابط مجرد خبر، أو مسألة تحتمل وجهات النظر، بل أن أحدهم قال لزميله على المقهى متنطعا: هذا عمله، ولا يشكر من يؤجر.

ولما نطق صديق متحفظا عليه، وموضحا أن الضابط أيضا إنسان مصري له نفس حقوق المواطن العادي وليس مرتزقا محترفا

قال الصديق المثالي: كفاية تخلف، نحن نريد أن نتقدم، فلا نقاش في الحريات، ولا مهادنة مع الإرهاب، لا بد من دولة برلمان، لكن دون عودة للفلول والإخوان، يجب اسقاط حكم العساكر، لكن على الجيش أن يتحمل المخاطر، فهو المسؤول عن أمن الوطن والمواطن، يجب أن يقضي على الإرهاب، يجب أن يفتح باب الحوار مع ما يسميه بالإرهاب، إنه متورط في دم الشهداء، عليه أن يثأر للشهداء حتى لو دخل في حرب، لابد أن نتجنب عسكرة المجتمع وهدر الميزانيات في الحروب.

وتمادى الصديق المثالي فسخر من شعار «لاصوت يعلو فوق صوت المعركة»، وتندر مستهزءا بأغنية «والله زمان يا سلاحي» التي كانت نشيدنا الوطني في الستينات، وهاجم حكام مصر منذ ثورة يوليو، وزاد متهما الشعب بالجهل والخنوع، حينها نظرت إليه وفي رأسي سؤال: ماذا يريد؟

لم أطرح عليه السؤال، لأنني تذكرت حكايته، منذ كان يعيش في الكوفة أوائل القرن الثاني الهجري، كان حينذاك نحويا متحزلقا في لغته وشروطه، كثير الكلام، قليل العمل، واسع الذمة، عديم الهمة، ولم يكن يعجبه أحدا في المدينة حتى كبير القضاة عبدالرحمن بن أبي ليلى، لكنه كان يخشاه، حتى عرف بين الناس أن هذه الصديق لا يقدر شخصا في الكوفة إلا ابن ابي ليلى، فهو أفقه من أفتى، وأعدل من تولى القضاء، وأعف الناس عن الأموال.

ذات يوم ذهب صاحبنا إلى السوق ليشتري حمارا، فقال له البائع: ماهي مواصفات الحمار الذي تريده؟

فقال: أريد حمارا لا هو بالطويل المشتهر ولا بالقصير المحتقر، إذا أكثرت علفه شكر، وإذا أقللته صبر، لا يجري في البواري، ولا يدخل بين السواري، اذا ركبته أنا هام، واذا ركبه غيري نام، إذا خلا له الطريق تدفق، وإذا كثر الزحام ترفق.

فنظر البائع إليه كم نظرت انا إليه، وقال هذه صفات ابن أبي ليلى، اصبر حتى يمسخ الله القاضي حمارا فأبيعه لك.

أيها المزايدون، اصبروا حتى تعبر مصر محنتها، ناموا قليلا لتفسحوا المجال لغيركم يعمل من أجل تقدم مصر حسب المعايير الرائعة التي تنشدونها، وتزايدون على الجميع بها، وإذا حدث فاستيقظوا من نومكم لتشاركوننا العيش.

جمال الجمل

tamahi@hotmail.com