اليوم.. النطق بالحكم في استئناف «عنتيل المحلة»

تعقد محكمة استئناف المحلة الكبرى، برئاسة المستشار وليد عطوة، وعضوية المستشارين تامر كشك ويوسف طارق، اليوم الثلاثاء، جلستها المحددة، للنطق بالحكم علي استئناف مدرب الكاراتية عبد الفتاح الصعيدى، الشهير إعلاميا بـ “عنتيل المحلة الأول”، على حبسه سنتين فى قضية الزنا.

وكان محمد مندي المحامي، تقدم بدعوي زنا، ضد المتهم بتوكيل من “أمين .أ “، سائق بالسعودية، يتهمه بممارسة الزنا مع زوجته “رحاب. ح”، داخل إحدى الصالات المؤجرة.

واستمعت هيئة المحكمة في جلستها الماضية إلى مرافعة “مندي”، الذى طالب فيها هيئة المحكمة، المدعى بالحق المدنى، بتأييد حكم أول درجة بالحبس سنتين ضد المتهم والزوجة، وتعديل الحكم فى الدعوى المدنية من 1001 جنيه إلى 10001 جنيه.

فيما طالب إيهاب الفراش، محامي المتهم، هيئة المحكمة، بضرورة استعمال أوراق الرأفة والنزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى.