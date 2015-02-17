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بان كي مون يدين مقتل 21 مصريا في ليبيا

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بان كي مون يدين مقتل 21 مصريا في ليبيا بان كي مون يدين مقتل 21 مصريا في ليبيا

بان كي مون

بأشد العبارات أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مقتل واحد وعشرين مصريًا قبطيًا في ليبيا بيد جماعة داعش. واستنكر الأمين العام استهداف الأفراد بناء على انتماءاتهم الدينية.

وأبدى الأمين العام، في بيان منسوب للمتحدث باسمه، تعازيه لأسر من فقدوا حياتهم نتيجة هذا العمل الهمجي ولحكومة .

وجدد بان كي مون التأكيد على أن الحوار الجاري في ليبيا هو أفضل فرصة لمساعدة البلاد في التغلب على الأزمة الراهنة. وقال البيان الصحفي إن الحوار وحده هو الكفيل بتمكين الليبيين من بناء الدولة والمؤسسات القادرة على مواجهة الإرهاب.

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