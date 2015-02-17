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ضخ 11 ألف طن وقود وطرح 162 ألف و614 أسطوانة بوتاجاز

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قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إنه تم طرح كمية من الوقود لهذا الأسبوع بلغت، 11 ألف طن وقود عبارة عن 3775 طن من السولار و3625 طن من البنزين 80 و2540طن من البنزين 92 بجميع محطات الوقود بالإضافة إلى توزيع عدد162 ألف و614 أسطوانة بوتاجاز بجميع مستودعات المحافظة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع وكيل وزاره لتشكيل مجموعات عمل إضافية من مفتشي التموين للتفتيش والمرور الدائم على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية بالمحطات وكذلك بيعها للمواطنين بالسعر المدعم مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر فوريه لكل من يتلاعب بأسعار المواد البترولية وذلك يأتي في إطار القضاء على السوق السوداء والحد من مشكلة نقص المواد البترولية بالمحافظة.

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